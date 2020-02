Gattuso avverte i suoi in vista del Lecce: il retroscena

Domani alle ore 15:00 il Napoli ospiterà il Lecce al San Paolo alle ore 15:00, ma l’impegno darà meno semplice di quello che si pensa. Lo stesso mister Gattuso ha messo sull’attenti i suoi, come riporta Tuttosport.

Gattuso chiama i suoi all’attenzione

“Ragazzi facciamo attenzione a questo Lecce!”, l’avvertimento di Gattuso è stato chiaro ed è risuonato forte nelle orecchie dei suoi calciatori. Il mister tutti i giorni, in ogni allenamento, tiene attenta la squadra e la motiva. Gli azzurri non possono perdere punti per strada con le ‘piccole’ se vogliono sperare di risalire la china. Questo soprattutto dopo che la Roma è caduta all’Olimpico anche contro il Bologna.

