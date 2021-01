Nel post gara Gattuso ha esternato la sua delusione per alcuni comportamenti di De Laurentiis. Il patron, stando alle parole del tecnico calabrese, avrebbe contattato in settimana altri allenatori. Dichiarazioni forti che ci raccontano di un rapporto non più idilliaco tra i due. A commentare l’accaduto anche il giornalista de “Il Messagero” Massimo Caputi.

Gattuso, Caputi lo difende e critica De Laurentiis

Queste le sue parole scritte in un post su Twitter: “Gattuso mai banale nelle interviste del post partita: questa volta, dopo i complimenti alla squadra, la stoccata è diretta alla società che avrebbe contattato altri allenatori. A Rino si può rimproverare tutto meno l’ipocrisia“.

The post Gattuso, Caputi lo difende e critica De Laurentiis: “Rino non è un ipocrita!” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento