La priorità del Napoli ha un nome, quello dell’attaccante belga, Dries Mertens. Il calciatore ha un contratto la cui scadenza è fissata al mese di giugno 2020. Una data pericolosamente vicina e che costringe la società a premere il tasto dell’acceleratore. La questione multe ancora aperta e quella relativa al taglio degli stipendi rischiano di incrinare i rapporti. Ma soprattutto rischiano di avvicinare l’attaccante all’addio con Inter, Monaco e Chelsea in forte pressing. Un ruolo importante potrebbe, però, essere quello del tecnico Gennaro Gattuso che muove i fili in modo impercettibile.

RINNOVO MERTENS: CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTI I DUBBI DEL BELGA

Gattuso chiama Mertens

L’edizione odierna de Il Mattino ha, infatti, rivelato un retroscena sul lavoro di Gattuso. Il tecnico potrebbe giocare un ruolo chiave nel rinnovo di Mertens con il Napoli. In questi giorni, l’attaccante ed il tecnico si stanno sentendo spesso per monitorare la preparazione domiciliare della squadra. In occasione di queste telefonate, l’allenatore ha spesso parlato del rinnovo con il belga, invitandolo a firmare. L’attaccante resta una pedina fondamentale del suo gioco e lo hanno dimostrato le ultime uscite stagionali. Ma soprattutto potrebbe diventare indispensabile con l’addio sempre più vicino di Milik che potrebbe lasciare solo Petagna.

CLICCA QUI PER SEGUIRCI ANCHE SU TWITTER

The post Gattuso chiama Mertens per parlare di rinnovo: il tecnico lavora per convincere l’attaccante appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento