Gattuso: “Ci siamo fatti infinocchiare, ma è stato il miglior Napoli da quando sono arrivato”

​Il Napoli non riesce a dar seguito alla vittoria con il Sassuolo e cade 3-1 al San Paolo con l’Inter. Queste le dichiarazioni del tecnico Gennaro Gattuso a Sky Sport. “Penso che questa è stata la miglior partita della mia gestione – si legge su tuttomercatoweb.com -. Non si vince dal 19 ottobre qui e non è un caso. Non è un caso che commettiamo tantissimi errori. Abbiamo dimostrato di saper giocare al calcio, ma bisogna avere continuità. Dobbiamo continuare su questa strada, non… continua a leggere sul sito di riferimento