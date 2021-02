Gattuso, concessa una giornata di riposo ai suoi: domani la ripresa degli allenamenti

Dopo la sconfitta contro il Genoa la squadra e Gattuso continuano ad essere sotto accusa. La panchina del tecnico azzurro sembra traballare e questa settimana sarà decisiva per il suo futuro. Infatti sembra che Aurelio De Laurentiis stia continuando a guardarsi introno per sostituire il tecnico calabrese in caso di disfatte contro Atalanta e Juventus. La squadra azzurra però paga le numerose assenze e la stanchezza di una stagione a ritmi intensi.

Giornata di riposo dopo la sconfitta

Gattuso infatti ha deciso di far rifiatare la sua squadra quest’oggi concedendo una giornata di riposo. Gli azzurri così potranno trascorrere una giornata in famiglia e ricaricare le batterie per affrontare questi due match decisivi. Da domani testa all’Atalanta per la conquista della finale di Coppa Italia. Lo comunica la SSC Napoli attraverso il proprio sito ufficiale.

