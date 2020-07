Gattuso: “Distacco eccessivo dall’Atalanta. Milik? Difficile trovarne uno migliore ma bisogna rispettarlo”

Il Napoli riesce a conquistare altri tre punti e lo fa vincendo allo stadio Luigi Ferraris contro il Genoa. Gli uomini di Gennaro Gattuso portano la partita a casa grazie alle reti di Dries Mertens (al 49′) e Hirving Lozano (al 66′), ininfluente la rete dell’1-1 di Edoardo Goldaniga al minuto 49. A parlare del match è proprio il tecnico partenopeo, di seguito le dichiarazioni post partita del mister ai microfoni di Sky Sport 24.

Parole di Mertens per Callejon? José ha scritto pagine importanti per questa squadre. Credo che sia il minimo. E’ un ragazzo che si fa voler bene, è un professionista a 360 gradi

Sulla partita

Soddisfatto? Sì, sono contento. I primi minuti del secondo tempo sembrava la stessa partita contro l’Atalanta. Non siamo riusciti a fare più di un gol nel primo tempo, nonostante le tante occasioni create e il possesso. I giocatori si divertono? A me non sembra che si divertano… fanno fatica. Fa molto caldo. A volte non accettano la critica del compagno ma credo che faccia parte del gioco. Dobbiamo migliorare nella pause.