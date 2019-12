Gattuso: “Dopo chiamo Ancelotti per complimentarmi con lui, non avevo dubbi”

Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha parlato quest’oggi in conferenza stampa, parlando tra le altre cose di Ancelotti.

LE SUE PAROLE

“Ancelotti ufficiale all’Everton? Non avevo dubbi, sapevo che avrebbe trovato un’altra squadra in un minuto. Dopo lo chiamo per i complimenti. Non l’ho ancora chiamato perché ho tanto da fare, non rispondo nemmeno a mia moglie. Gli auguro il meglio, è una persona che mi ha dato tanto. Sono molto felice e gli auguro il meglio, a uno come lui solo questo si può augurare. Mi sento più vicino a Lippi che ad Ancelotti perché è stato qua ed ha allenato il Napoli, dai momenti di difficoltà ne usciva. Era un grande marinaio. In questo momento c’è bisogno di bravura, e io devo esserlo per uscire da questo periodo”.

