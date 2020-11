Gattuso dopo il Sassuolo: “Scudetto? Per ora no…”

Il tecnico partenopeo è soddisfatto della prestazione: “Vedo una squadra che lotta, anche se non brillantissima come le prime partite”

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Gattuso dopo il Sassuolo: “Scudetto? Per ora no…” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento