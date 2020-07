Gattuso e i dubbi sulla difesa: poca concentrazione e troppe sbavature. Errori momentanei o duraturi?

Attraverso le pagine de Il Corriere del Mezzogiorno, Marco Marsullo, nel consueto appuntamento, pone dei quesiti sulla squadra di Gattuso. Il Napoli, infatti, ieri ha vinto il match contro il Sassuolo. Restano, però, i quattro gol subiti (poi annullati dal VAR per fuorigioco) da parte del reparto difensivo. Di seguito l’analisi.

Gattuso e gli interrogativi sulla fase difensiva

“Al di là del risultato di ieri, servirà sciogliere un dubbio, su questa squadra, una volta che le partite cominceranno a contare. I cali di concentrazioni difensivi del Napoli, e l’incapacità di mantenere il pallino del gioco in tanti momenti della gara, sono problemi momentanei? Dovuti a questa strana, atipica, ripresa di campionato, o la banda Gattuso se li porterà dietro? Non è che si può sempre pensare che sia per il finale di campionato. O no?”

I dubbi in vista del Barcellona

Il Corriere del Mezzogiorno fa il punto sul momento del Napoli, che dovrà riprendersi in fretta in vista del Barcellona. In Champions contro i blaugrana sarà dura per il Napoli, soprattutto tenendo conto del risultato dell’andata: l’1-1 del San Paolo non è un risultato semplice da gestire, poiché gli azzurri dovranno segnare e non subire, o segnare più di un goal e subirne massimo due. Contro il Barcellona dei campioni non sarà semplice, e Gattuso è preoccupato per i segnali arrivati dalla gara di ieri contro il Sassuolo. La difesa si è fatta trovare troppe volte sfilacciata ed allungata e l’uomo tra le linee il Sassuolo lo trovava in maniera sistematica. Andranno dunque riviste determinate situazioni tecnico-tattiche.

Così il Corriere del Mezzogiorno sull’edizione odierna: “Quella di ieri diventa una notte da primato, e non certo per la vittoria, arrivata grazie ai gol di Hysaj e di Allan. Al Sassuolo vengono annullati quattro gol per fuorigioco, che significa che Gattuso non si è mai arrabbiato così tanto. Significa anche che la squadra dovrà rivedere parecchie cose in chiave Barcellona, per ora ha affrontato il test che valeva come prova generale ma è salva soltanto la vittoria, figlia della resistenza ma anche della dea bendata”.