Gattuso e il look da quarantena: il mister fa un “voto” fino al ritorno in campo

Napoli | Gennaro Gattuso ed il look da quarantena. L’edizione odierna de La Repubblica fa il punto sulla ripresa degli allenamenti per la formazione azzurra, svelando anche un curioso retroscena legato all’allenatore dei partenopei. Il Napoli tornerà presto a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti individuali, mentre soltanto a metà maggio potrebbe arrivare il via libera per quelli di squadra (volti, ovviamente, anche al ritorno in campo).

Napoli, Gattuso fa un “voto” in quarantena



Ecco il racconto del quotidiano oggi in edicola:

“Rino Gattuso ha fatto un ‘voto’: si farà la barba solo quando potrà tornare in campo e a questo punto pare una questione di ore. Nessun intoppo: il Napoli aveva messo a punto il suo piano per la ripartenza a metà aprile. Potrà realizzarlo con celerità, ora che è arrivato il via libera per la ripresa degli allenamenti, sia pure individuali. Soltanto il 18 maggio agli azzurri potranno riprendere a lavorare pure in gruppo, se intanto verrà approvato il protocollo sanitario a cui lavora la Figc. Ma almeno non ci sono più ostacoli per la Fase 1, che comincia con i controlli medici. Da oggi test a domicilio per gli azzurri”.

Nelle ultime ore è divenuta virale sui social un fotogramma di una videochiamata proprio del mister. La barba e i capelli continuano a crescere, ma il ritorno in campo è vicino.

