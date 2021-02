“Gattuso è stato aggredito dalla piazza sin dall’inizio. Il suo Napoli ha delle attenuanti”

Ad ‘Arena Maradona’, trasmissione in onda su Radio Crc, è intervenuta Italia Mele, giornalista di Canale 8, per parlare della situazione in casa Napoli e di Gattuso:

“In questo momento il Napoli è in un caos totale le cause sono tante. Gli infortuni e la fuga di notizie su possibili sostituti di Gattuso sono le principali”.

Mele ha così concluso:

“Il Napoli avrebbe dovuto gestire meglio i momenti di difficoltà. Non dovevano circolare indiscrezioni su allenatori contattati. Gattuso è stato osteggiato dalla piazza sin dalle prime battute della sua avventura azzurra. Però non dimentichiamo che qualche attenuante c’è. Gattuso non avrebbe dovuto dire di essere soddisfatto della prestazione contro il Genoa. Se tiri tanto verso la porta avversaria e non segni. E se gli avversari fanno gol ai primi tentativi, vuol dire che qualche errore è stato commesso”.

