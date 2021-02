“Gattuso è uno che dà tutto! Si può dire lo stesso per i calciatori?”

Alessandro Altobelli, ex calciatore dell’Inter, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni a Canale 21 nel corso della trasmissione “Il bello del calcio”. Ecco quanto, delle sue parole sul Napoli, è stato evidenziato dalla nostra redazione:

Altobelli sull’attuale momento del Napoli

“A guardare i numeri, sembra che il Napoli debba cercarsi un altro allenatore. Ma chi ci dice che con un’altra guida si possa ottenere qualcosa in più? Quali calciatori hanno sempre fatto il loro dovere? Se i giocatori non mi dimostrano di avere il giusto piglio, non me la sentirò di prendermela con il tecnico. Gattuso è uno che dà tutto”.

