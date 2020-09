L’edizione odierna de Il Mattino riferisce in merito all’esclusione di Milik nell’amichevole contro il Pescara e la questione rinnovo. Secondo quanto riportato dal quotidiano, Gattuso si è sentito tradito dal polacco. I due, vicini di casa negli ultimi mesi, avevano instaurato un bel rapporto ed il tecnico aveva fatto di tutto per convincerlo a restare.

Rinnovo Milik e la ferita per Gattuso

I due hanno legato molto durante il lockdown. Corse a Posillipo, palleggi e bagni a mare insieme. La presa di posizione del polacco lo ha ferito Gattuso. Per questo la scelta di non convocarlo contro il Pescara e di ‘attaccarlo’ ai microfoni di Sky post amichevole.

La situazione sul mercato

Arek Milik e il Napoli, una storia che ormai si è spenta. Non ha perso interesse, ma certamente si poteva terminare in modi migliori. Di seguito i dettagli riportati dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

CLICCA QUI PER SAPERE TUTTO SUL NAPOLI

Milik adesso riflette soltanto su chi gli offre di più. Proprio ora che il Napoli sembri abbia abbassato le pretese per il cartellino, è il polacco a battere i pugni sul tavolo e a chiarire che vuole di più. Si tratta per un contratto di 4 anni a 4,5 milioni di euro all’anno: ad ora la Roma non si è spinta a quelle cifre, ma ci dovrà provare. Perché? Semplice, dall’altra parte c’è il Tottenham che ha promesso al ragazzo un ingaggio da 5 milioni il prossimo anno (da parametro zero).

Resta da capire cosa preferirà Milik: trasferirsi a Roma e avere una squadra che giocherà su di lui o restare fermo un anno per aspettare il Tottenham?

CLICCA QUI PER SEGUIRCI ANCHE SU TWITTER

The post Gattuso ferito da Milik, c’è un motivo dietro l’esclusione del polacco col Pescara appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento