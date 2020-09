Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato oggi dopo la bella vittoria contro il Teramo. Di seguito le sue parole.

Gattuso: “Grande ritiro. Osimhen? Gli serve tranquillità”

Ritiro – E’ sempre bello vedere la gente seguire gli allenamenti. In questi momenti si capisce quanti sia importante avere i tifosi, perché senza di loro il calcio è un altro sport. In questo ritiro abbiamo lavorato molto, ma le Nazionali non ci hanno permesso di lavorare al massimo. La struttura sì invece, nonostante siamo a sole due ore da Napoli.

Osimhen – Victor è un ragazzo molto tranquillo e deve lavorare tanto per giocare ad alti livelli. Non si può accontentare, deve stare sempre sul pezzo. I gol di ora non contano, ma sta bene nel gruppo e scherza con tutti. Ci darà una grossa mano.

Lozano – E’ molto forte e se lo metti in condizione si esprime al massimo. So cosa cerco e ora lo vedo bene nel Napoli. Lui ha capito che è a Napoli. Nei primi giorni non capiva, ora è sorridente e lo vedo concentrato.

Modulo – Non dimentichiamo quanto fatto col 4-3-3. Ma bisogna valutare altro e il 4-2-3-1 sarà importante: è vitale essere imprevedibili.

The post Gattuso: “Grande ritiro qui. Osimhen? Non si deve accontentare” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento