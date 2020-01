Gattuso ha bisogno del suo centravanti: Milik è chiamato a sbloccarsi. Il dato

Gennaro Gattuso ha bisogno del suo centravanti puro: Arkadiusz Milik è chiamato a sbloccarsi nella partita più difficile

Milik a digiuno da tre partite: deve sbloccarsi

Arkadiusz Milik con ogni probabilità sarà scelto per l’ennesima volta da Gennaro Gattuso come titolare. Il polacco si appresta a scendere in campo al San Paolo stasera alle 20.45 per sfidare la Juventus. I partenopei hanno bisogno dei suoi gol. Non a caso l’ex Ajax è il miglior marcatore degli azzurri ma da tre partite è a digiuno. Dato assolutamente insolito da momento che segna una rete ogni 113 minuti, l’ultima esultanza del giocatore risale a inizio mese contro l’Inter, così come sottolinea Il Corriere dello Sport. Adesso però Ringhio ha bisogno del suo centravanti e Arek è chiamato a sbloccarsi proprio contro i bianconeri.