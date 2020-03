Gattuso ha trovato la quadra: la coppia Manolas-Maksimovic dà garanzie

Il Napoli negli ultimi match di campionato ha trovato la quadra: Manolas e Maksimovic hanno dato una solidità alla linea difensiva azzurra quasi insperata. Infatti c’era preoccupazione per la fragilità difensiva della squadra, ma pian piano il mister è stato in grado di trovare una soluzione.

Da Manolas a Koulibaly: difesa colabrodo

Inizialmente l’assenza di Raul Albiol non faceva paura con l’acquisto di Manolas. Ma i dati effettivi hanno fatto evidenziare una mancato feeling di coppia tra Manolas e Koulibaly. Si tratta di poco, perché più volte loro stessi hanno ammesso che serve solo tempo per trovare i meccanismi adatti. Ma la stagione altalenante del Napoli non ha certamente dato una mano. Con l’ingresso di Gattuso in panchina le cose non sono migliorate: Koulibaly si è assentato per molte settimane a causa di un infortunio reiterato, poi è tornato contro la Fiorentina e il ricordo è spaventoso. Una partita impalpabile: poca coesione e meccanismi per niente oleati con Maksimovic.

Il cambio di passo

La svolta è avvenuta quando il mister si è concentrato su due profili complementari: l’irruenza di Manolas e la calma di Maksimovic. Gattuso da lì ha trovato compattezza e ordine, con Di Lorenzo sulla destra e Mario Rui sulla sinistra. Chiaramente con un baricentro più basso e un mediano solido come Demme: da quel momento in poi il Napoli ha collezionato partite ricche di esperimenti difensivi tattici vincenti. Manolas da leader, Maksimovic da metronomo (in casi d’emergenza si è visto Di Lorenzo centrale).

Il mercato…

Da qui nasce l’idea della cessione di Koulibaly in estate: il matrimonio col club azzurro sembra al termine, sia per anzianità che per voglia. Con lui anche Allan: nel mercato estivo sarà tempo di rivoluzione. Ma nulla spaventa Gattuso: con Manolas e Maksimovic il Napoli è tornato a essere solido. What else?

