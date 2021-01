“Gattuso immaturo come la sua squadra. I calciatori non seguono l’allenatore, bisogna interrogarsi…”

Si parla ancora di Verona Napoli. Mario Fabbroni, noto giornalista del quotidiano Leggo nonché ospite fisso a Campania Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni proprio alla celebre trasmissione di Canale 21. Ecco quanto, delle sue parole, è stato evidenziato dalla nostra redazione:

“Guardando la bruttissima prestazione offerta oggi dal Napoli a Verona non posso che definire la squadra “immatura”. La rosa tecnicamente è molto forte, quindi se questo è vero vuol dire che la società non si è mossa proprio male sul mercato. Il Napoli ha un parco giocartori che vale 600 milioni di euro e se De Laurentiis dovesse vendere oggi chiederebbe almeno 800 milioni.

Il Napoli crolla a Verona: è davvero la guida tecnica il problema di questa squadra?

Juric è stato sublime: i suoi uomini non sono prime scelte, eppure ha hato loro un percorso da seguire. Quanto al Napoli mi sento di dire che Gattuso non è l’unico colpevole, ma anche lui è immaturo al pari della sua squadra. Questa è senza dubbio la sconfitta peggiore di tutte, una prestazione da elettroencefalogramma piatto. Il gruppo non segue l’allenatore e questo è un problema molto serio. La società deve riflettere sulla guida tecnica e sul rapporto tra allenatore e calciatori”.

