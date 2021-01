Gattuso in bilico, oltre a Benitez spunta il nome di un altro ex per sostituirlo – Gds

La panchina di Gattuso è sempre più in bilico, il presidente Aurelio De Laurentiis pensa già a dei possibili sostituti. I nomi più accreditati sono quelli di Benitez e Mazzarri, due ex che hanno fatto parte della storia partenopea.

Gattuso, Benitez e Mazzarri: tre uomini una panchina

Nonostante le voci che circolano nelle ultime ore, Aurelio De Laurentiis sembra pronto a dare un’altra possibilità a Gattuso. Il presidente del Napoli crede fortemente nel progetto del tecnico calabrese, anche se gli ultimi risultati fanno pensare molto ad un possibile esonero. L’allenatore del Napoli avrà dunque a disposizione tre partite per convincere dirigenza e tifosi. Senza dubbio le aspettative per la partita di Coppa Italia, prevista per questo giovedì, sono particolarmente alte. Gattuso deve assolutamente agguantare le semifinali, in modo da poter guadagnare sicurezza.

Benitez invece sembra abbia chiesto qualche giorno di riflessione dopo la telefonata del patron del Napoli, il quale ha chiesto la sua disponibilità in caso Gattuso venga esonerato. Ovviamente i tifosi sono in fermento, i ricordi subito riportano alla vittoria della Coppa Italia e della Supercoppa vinta a Doha contro la Juventus.

Nonostante il rapporto tra il Napoli e Benitez si sia interrotto, l’amicizia tra il tecnico e il presidente degli azzurri, non è mai stata oggetto di discussione e l’ultima chiamata ci da la conferma.

Per quanto riguarda Mazzarri il suo nome sembra essere quello più gettonato. Durante il suo periodo da allenatore, riuscì a riportare la squadra partenopea agli ottavi di finale di Champions League. Anche in questo caso, nonostante la rottura con la società, il rapporto con De Laurentiis non si è incrinato vista anche la grande professionalità del tecnico toscano.

