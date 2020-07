Gattuso in conferenza: “Basta cali ad inizio ripresa. A Lozano non sto regalando nulla”

Rino Gattuso, tecnico del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. L’allenatore azzurro ha commentato la vittoria contro il Genoa allo stadio Luigi Ferraris.

Gattuso in conferenza stampa

Ero preoccupato, il Genoa si giocava tanto in questa partita. Venire qui al Ferraris non è mai facile. La squadra sta bene e a livello tecnico sta facendo bellissime cose. Abbiamo subito il Genoa nei primi sei-sette minuti del secondo tempo e non siamo scesi bene in campo, come successo già a Bergamo. Sono contento di chi ha giocato, di chi è entrato, la qualità è molto molto alta. Questa è una squadra composta da giocatori forti e giovani che possono crescere. Siamo a meno dodici dall’Atalanta e la classifica dice che dobbiamo migliorare. Non possiamo avere 15 punti dall’Atalanta a sette giornate dalla fine. Dobbiamo crescere, con la qualità tecnica soltanto non si va da nessuna parte. Dobbiamo alzare l’asticella di quella mentale e come si tiene in campo. Sto vedendo, però, dei miglioramenti. Il bello del calcio è che a parlare è sempre il campo. Lozano sta bene, non gli sto regalando niente e sta facendo vedere buonissime cose”.

