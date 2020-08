Rino Gattuso, tecnico del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. L’allenatore azzurro si è soffermato sulla vittoria dei suoi contro la Lazio per 3-1 al San Paolo nell’ultima gara del campionato di Serie A.

Gattuso in conferenza

“E’ stata una partita vera, abbiamo fatto più noi già nel primo tempo. Anticipo che meritavo l’espulsione, i toni li hanno accesi entrambe le panchine. E’ stato un buon test prima di Barcellona. Sono partite diverse, la Lazio è fisica, abbina qualità, loro hanno più qualità e sarà diverso. Dovremo giocare da squadra, ce la giocheremo e sappiamo che servirà un’impresa. Per farla dovremo essere liberi di testa. Insigne è un po’ preoccupato, ha sentito un fastidio, entro 48 ore farà una risonanza e vedremo se riuscirà ad esserci. Abbiamo chiuso a 38 punti il girone di ritorno, numeri importanti. Giocare dodici gare dopo il lockdown ad obiettivo già raggiunto non è stato facile. Sapevo che avremmo perso un po’ di cattiveria e mentalità ma i ragazzi mi hanno seguito, anche se in tante gare potevamo fare meglio. Abbiamo lasciato punti, ma cercare motivazioni non è stato facile. Ce lo porteremo dentro, è stato un altro sport. Non c’è calcio senza atmosfera, manca l’adrenalina. Messi solo nei sogni posso marcarlo, oppure provo a marcarlo alla Play Station”.

The post Gattuso in conferenza: “Con la Lazio gara vera. Insigne è preoccupato, entro 48 ore sapremo se ci sarà con il Barcellona” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento