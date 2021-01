Gattuso in conferenza: “La risposta della squadra mi è piaciuta, con l’Atalanta due partite difficili”

Rino Gattuso, tecnico del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. L’allenatore ha commentato la vittoria degli azzurri in campionato contro il Parma.

Gattuso in conferenza

“La risposta della squadra mi è piaciuta molto. Non siamo stati belli da vedere. Non abbiamo fatto tecnicamente bene ma abbiamo saputo soffrire ed essere compatti. Il Parma è una squadra ostica, difficile e sempre schierata con grande fisicità. Mi è piaciuta la squadra per come ha tenuto il campo. Sono contento ed è quello che speravo. Oggi abbiamo fatto abbastanza bene. Siamo una squadra tecnica, siamo nelle prime posizioni per palleggio e occasioni create. È mancata cattiveria in questi mesi perché siamo una squadra tecnica, sviluppiamo calcio in un certo modo, abbiamo giocatori con certe caratteristiche. Stiamo giocando con un solo attaccante di ruolo che è Petagna ed è acciaccato e stringe i denti e nessuno lo dice. Togliamo anche alle altre squadre gli attaccanti e vediamo. Stiamo ruotando poco, abbiamo avuto difficoltà ma il percorso è positivo. Non conta nulla oggi, l’Atalanta può farti sei gol perché è una macchina da gol. Hanno giocatori con quantità e qualità e sappiamo che avremo due gare in una settimana molto difficili”.

