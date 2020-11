Gattuso in conferenza: “Mario Rui e Ghoulam non si sono allenati come dicevo io, voglio gente sul pezzo”

Rino Gattuso, tecnico del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. L’allenatore ha commentato la vittoria degli azzurri contro il Bologna in campionato.

Gattuso in conferenza

“Abbiamo giocato contro una squadra difficile che sa ciò che deve fare ed attacca sempre la profondità anche se potevamo chiuderla prima. Tutti possono servire, ma bisogna pedalare in allenamento e Mario Rui e Ghoulam lo sanno. Oggi li ho lasciati fuori perché non si sono allenati come dicevo io, ma son venuti qua perché è troppo facile restare a casa a vedere la partita. Voglio gente che stia sempre sul pezzo”.

