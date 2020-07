Gattuso in conferenza: “Mertens ha preso una ginocchiata, spero nulla di grave. Creiamo tanto ma segniamo poco”

Rino Gattuso, tecnico del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella conferenza stampa post-partita. L’allenatore azzurro ha commentato la vittoria in extremis dei suoi contro l’Udinese al San Paolo in campionato.

Gattuso in conferenza stampa

“Abbiamo affrontato una squadra molto fisica come l’Udinese che si è chiusa in difesa. Gli abbiamo dato poca profondità, ma ho il rammarico di essere stati nella loro metà campo fino al 22esimo minuto, quando hanno segnato. Ce l’abbiamo messa tutta, volevamo vincere a tutti i costi. E’ una vittoria che ci fa proseguire con più tranquillità. I gol presi non penso siano una mancanza di equilibrio. Siamo sfortunati perché appena arrivano al tiro una volta e fanno goal. Questo è un altro sport, non è calcio. I ragazzi stanno giocando ogni 3 giorni e senza pubblico. A questa squadra non si può dire nulla, sta facendo sempre risultato. Poi ci sta che in alcuni momenti c’è una fase calante, vedi con il bologna nel secondo tempo. Mertens ha preso una ginocchiata sul gluteo e non riusciva a correre. Spero non sia nulla di grave. Spero di arrivare nel migliore dei modi all’8 agosto contro il Barcellona. Da due mesi a questa parte abbiamo fatto cose importanti. Ultimamente creiamo tanto e segniamo poco, devo sistemare questo aspetto. A Bologna mi sono arrabbiato perché ho visto una squadra poco organizzata. Mi interessa la mentalità, dobbiamo mantenere equilibrio e fare un buon possesso palla”.

