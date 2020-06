Gattuso in conferenza: “Non ci rilassiamo. Ghoulam? Tra i migliori al mondo, Allan protagonista e Politano può fare di più”

Rino Gattuso, allenatore del Napoli, in conferenza stampa ha parlato dopo la vittoria sul Verona: “Non possiamo rilassarci e non possiamo pensare alla Champions. La maggior parte dei ragazzi indosserà ancora questa maglia il prossimo anno, quindi va cercata la giusta mentalità. Cinque cambi? Sono favorevole anche per il prossimo anno. Quando hai 23 giocatori, dai la possibilità a più di loro e lavori meglio. A livello di gestione è importante”.

Il paragone con Ancelotti

“Io sono giovane, lui ha scritto pagine importanti del calcio. Devo ancora superare ostacoli e difficoltà”.

Gattuso sulla gara

“Abbiamo giocato di qualità. Volevamo palleggiare e ci siamo riusciti, facendoli correre. Siamo stati aggressivi nelle due fasi, soffrendo poco. Per Ghoulam sono molto contento, per tanti anni è stato il miglior difensore al mondo. Ha avuto dei problemi fisici, ma sta dando continuità in allenamento. Merita quello che ha fatto oggi ma può fare ancora meglio. Politano, invece, può fare di più ma sono contento. Allan è stato un grande protagonista qui. Bisogna fargli i complimenti per come si comporta in settimana”.

Gli obiettivi stagionali

“Io sono stato calciatore, non avevo buone sensazioni per questa gara dopo i festeggiamenti di Coppa Italia. La squadra ha dimostrato grande maturità per la prestazione fatta”.

