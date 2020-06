Gattuso in conferenza: “Non possiamo fare più di questo, grande gesto di De Laurentiis verso Callejon. Lozano? Mi sta piacendo”

Rino Gattuso, tecnico del Napoli, ha commentato in conferenza stampa la gara contro la SPAL: “Non possiamo fare più di questo, recuperiamo energie e pensiamo all’Atalanta. Non è una sorpresa e da anni che fa buoni campionati. Ce la giochiamo. Da due settimane ripeto ai miei di dare continuità al gioco per essere pronti il prossimo anno e più forti tatticamente e tecnicamente”.

Gattuso sui gol



“Sono contento per Mertens e Callejon, non poteva cancellare la sua storia dopo anni in azzurro. Mi ha dato tanto e sono contento per lui. Il presidente e la società hanno fatto un gesto importante, pagandogli la polizza fino ad agosto. Con Lobotka e Demme, invece, sapevamo di prendere due calciatori che potevano darci una grande mano. Lobotka sa giocare a calcio, ha avuto un piccolo problema fisico ma ha recuperato bene. Insigne? Da tempo sta giocando bene. Migliora anche la condizione fisica, deve sentirsi importante per avere fiducia. Da circa 12 km a partita, dandoci una mano anche in difesa”.

I match della ripresa

“Andavo da solo a fare pressione, poi a fine partita dicevo sempre di fare in Italia un altro sport. Entravo sempre in ritardo, soffrivo questo tipo di partite e facevo qualche fallo di troppo. Da giocatore soffrivo molto queste partite. Voglio continuità e serietà negli allenamenti, per creare un grippo solido. Squadra dobbiamo esserlo nello spogliatoio, dicendoci le cose in faccia e allenandoci bene”.

Gattuso su Lozano

“Ha caratteristiche precise, si sta allenando come piace a me e gli concedo possibilità. Ci può far comodo, ha una velocità incredibile e poteva fare gol anche oggi ma è stato sfortunato. Avrà altre occasioni”.

