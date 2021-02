Gattuso in conferenza: “Preso gol da polli, non c’è tempo per lavorare. I ragazzi pensino a dare il massimo”

Rino Gattuso, tecnico del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. L’allenatore ha commentato l’eliminazione degli azzurri dall’Europa League per meno del Granada.

Gattuso in conferenza

“Dobbiamo pensare a recuperare energie, analizzare la prestazione che abbiamo fatto perché per lunghi tratti è stata molto buona. Abbiamo preso un gol che potevamo evitare, un gol da polli. Dobbiamo recuperare energie e più uomini possibili, lavorare con la quotidianità perché è da tanti mesi che non si lavora così. Se vuoi giocare con una linea di reparto, palleggiare e altro, devi lavorarci e negli ultimi tre-quattro mesi l’abbiamo fatto poco o niente. I giocatori pensino a dare il massimo, dare quello che hanno, anche di più, non devono preoccuparsi. Il primo responsabile è giusto che sia io, mi assumo tutte le responsabilità. Voglio vedere una squadra tranquilla, vorrei meno errori. Ma gli errori vengono perché ci alleniamo giocando, li vediamo solo in sala video, con i filmati si può lavorare, non in campo ogni giorno. Al completo possiamo comunque rifiatare. L’ultima mezz’ora per ribaltare il risultato abbiamo giocato con due centrali ed andavamo in ampiezza non solo con il terzino, dovevamo ribaltare l’azione e si trovava sulla fascia per accorciare la transizione di palla con Ghoulam. Volevamo forzare più avanti il match con Elmas dal primo minuto. A Granada ci hanno messo in difficoltà, abbiamo preferito giocare a tre per avere più fisicità, con l’1-1 poi volevamo fare di più e dovevamo avere un attaccante in più”.

