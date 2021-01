Gattuso in conferenza sull’errore di Insigne: “Fa male vederlo piangere! Lui ha l’azzurro cucito addosso. Anche Maradona…”

Rino Gattuso, tecnico del Napoli, è intervenuto nel post gara di Juve-Napoli, gara di Supercoppa italiana vinta dai bianconeri per 2-0 (gol di Ronaldo e di Morata). L’allenatore ex Milan ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa:

Supercoppa Juve-Napoli, Gattuso in conferenza consola Insigne

“Stasera il terreno di gioco non ci ha dato una mano e questa non è assolutamente una scusa. Il terreno non era all’altezza delle forze in campo. Questo purtroppo ha inciso e ringrazio i miei ragazzi per l’apporto che hanno dato. Ci siamo svegliati dopo l’1-0, potevamo fare qualcosa in più. Zielinski ha giocato una buona partita, ma non ha inciso nella trequarti. Forse – prosegue il tecnico – ci venuta a mancare un po’ di qualità. Siamo stati un po’ sfortunati, e ai punti la Juve ha fatto qualcosina in più di noi rispetto a noi. Non è semplice affrontare la Juventus, non puoi mai scendere in campo senza rispettarla. Purtroppo – chiosa il tecnico – gli episodi ci hanno penalizzato”.

A chi gli chiede del rigore fallito da Insigne, Gattuso risponde così: “Lorenzo non deve sentire il peso di questo errore, sono io il primo colpevole. I rigori si possono sbagliare e fa male vederlo piangere. Lui ha l’azzurro cucito addosso. I rigori li sbagliava Maradona e li può sbagliare anche Insigne. Non abbiamo perso contro una squadra di scappati di casa. La Juve vince lo scudetto da 9 anni consecutivi. Speriamo di tornare a giocare il prima possibile sfide di questo livello”.

