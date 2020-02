Gattuso in conferenza: “Valuteremo domani le condizioni di Mertens e Insigne, c’è delusione per aver preso gol sull’unico tiro in porta”

Rino Gattuso, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa, commentando il pareggio per 1-1 nella gara di andata degli ottavi di Champions tra Napoli e Barcellona.

Gattuso, la conferenza stampa

“Il Barcellona ha trovato difficoltà perché siamo stati bravi a togliere loro profondità, purtroppo abbiamo sbagliato una volta sola in occasione del loro gol. Merito del Napoli se il Barcellona non ha fatto ciò che voleva. Mertens ha la caviglia un po’ gonfia. Valuteremo domani le condizioni di Mertens e Insigne, spero sia solo una botta e di averli a disposizione contro il Torino. Sono dispiaciuto per il fatto che abbiamo commesso un mezzo errore e ci hanno punito. C’è delusione perché la squadra tatticamente ha fatto bene, ma potevamo fare meglio. A me è piaciuta la pazienza e la voglia di giocare di reparto in ogni parte del campo. 1-0 o 1-1 non cambia nulla perché bisogna fare una grande partita a Barcellona. Ora testa al Torino e alla partita di coppa Italia con l’Inter. Questa partita ci deve dare la consapevolezza che possiamo fare di più. Per la qualificazione non è ancora finita, compreremo l’elmetto e l’armatura per cercare di passare il turno al Camp Nou. Diamo merito ai ragazzi per questa grande partita, a livello tattico. Potevamo pressare anche 10-15 metri più avanti, ma loro hanno palleggiato senza trovare le linee di passaggio. Credo che dovremmo essere bravi in due aspetti: pressare più alti e uscire dal loro pressing in maniera differente”.

