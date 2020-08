Gattuso incontra De Laurentiis: appuntamento a Capri alle 13

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato Sportitalia, sul proprio sito ufficiale ha fatto il punto sull’incontro previsto tra mister Gattuso e Aurelio De Laurentiis.

“Rino Gattuso incontrerà domani Aurelio De Laurentiis. L’appuntamento è stato fissato a Capri con inizio alle 13. All’ordine del giorno, evidentemente, il prolungamento del contratto che ora è in scadenza nel 2021. De Laurentiis farà le sue proposte a Gattuso, soddisfatto dopo una stagione che il tecnico calabrese gli ha rimesso in piedi malgrado il fallimento di Ancelotti nella prima parte di stagione. De Laurentiis proporrà altri due anni di contratto a Gattuso, con possibili clausole e penali. E su questo argomento ci saranno attente riflessioni da parte dello stesso Gattuso. Dovrà essere un confronto tale da soddisfare entrambi le parti: De Laurentiis vuole le riconferma di Ringhio, quest’ultimo intende restare a Napoli. Ma devono essere condizioni in grado di soddisfare le due parti in egual misura”.