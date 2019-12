Gattuso lavora sulla mente: la testa è vitale. L’analisi

Gennaro Gattuso prepara la sfida di domenica sera contro il Sassuolo. Gli azzurri arrivano a Reggio Emilia con la speranza di trovareGennaro Gattuso prepara la sfida di domenica sera contro il Sassuolo. Gli azzurri arrivano a Reggio Emilia con la speranza di trovare una vittoria che manca da davvero troppo (19 ottobre).

Gattuso lavora sulla mente

Gattuso cerca la scintilla negli occhi di ognuno degli azzurri. Vuole giocatori motivati, pronti a dare battaglia in campo. Ed è per questo che anche Younes ed Elmas in queste ore sono in corsa per un posto da titolare nella gara del Mapei Stadium. Come riportato da Il Mattino, Ringhio analizza la psiche dei giocatori: chi c’è con la testa, chi non è triste, depresso e mostra di avere il fuoco dentro in questi due giorni di allenamento giocherà col Sassuolo. Altrimenti, non ci sono giocatori insostituibili. Lo stesso Fabian, mai messo in discussione da Ancelotti, non ha la certezza del posto. In difesa discorso differente: l’assenza di Koulibaly (oltre a quella di Maksimovic) spinge ad andare cauti con le scelte.Ma anche qui, Mario Rui e Hysaj sono in ballottaggio.

