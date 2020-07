Gattuso, l’ex agente: “Il Napoli non poteva trovare allenatore migliore”

Andrea D’Amico, ex agente di Gennaro Gattuso, è intervenuto questa sera ai microfoni di Radio Marte. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli1926.it:

“Rendimento di Gattuso al Napoli? Sono meravigliato se penso alle condizioni psicologiche precedenti del Napoli, ma dalle capacità di Rino no. Anche sostituendo Montella al Milan aveva trovato una situazione simile, poi aveva portato il Milan in Europa League. A qualcuno lì fischieranno le orecchie. Lui aveva tutta la storia e le capacità per restare su quella panchina. De Laurentiis non poteva trovare un allenatore migliore di Rino in quel momento, i giocatori avevano perso la bussola. Nella partita casalinga contro il Genoa c’erano i corpi ma non c’era la mente dei giocatori in campo. Lui è riuscito a trovare quell’elettricità che deve contraddistinguere il gruppo. La vittoria della Coppa Italia ha dato il sigillo alla stagione. Lui era il giocatore più mentale che abbia mai conosciuto, dà energia, carisma e autostima come nessuno riesce a dare ai calciatori”.

Gattuso, l’ex agente: “Il Napoli deve continuare così”

“Cosa deve fare il Napoli sul mercato per dare a Gattuso la squadra giusta? Deve continuare così, io ho molta più fiducia nella gestione di Rino che nel calciomercato in generale. Anche il Verona ha fatto benissimo, con un organico senza nomi altisonanti ma con giocatori che sono stati valorizzati, Juric ha saputo dare affidabilità atletica e performance importanti, giocano bene. I nomi se non vengono inseriti in un organico dove non c’è un direttore d’orchestra non servono a nulla. L’Inter doveva essere il competitor della Juventus e ora invece ha una lunga lista di partenti”.

