Gattuso: “Lozano e Meret? Mi sto comportando male, ma faccio scelte funzionali”

Il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni sui calciatori che sono stati maggiormente esclusi in seguito al suo arrivo: tra tutti spiccano sicuramente l’incredibile esclusione del portiere del futuro ma anche del presente Alex Meret; e la totale eclissi dell’enorme investimento Hirving Lozano

Gennaro Gattuso ha rilasciato alcune dichiarazioni nella conferenza stampa indetta per presentare il match tra Napoli e Torino, gara che si giocherà domani alle 20.45. Tra i vari temi trattati, il mister si è espresso anche su quelli che hanno trovato pochissimo – a tratti zero – spazio. Figurano su tutti l’eccellente esclusione di Alex Meret e il mancato utilizzo del costosissimo Hirving Lozano:

So di avere a disposizione dei giocatori importanti e faccio delle scelte su quelli che sono funzionali. Lozano, Meret ed altri sono fortissimi ma per come voglio giocare non sono ideali. Ho parlato con Lozano: può garantirmi la giusta copertura. Non posso metterlo in campo esponendolo a figuracce. So che non mi sto comportando benissimo a livello societario, ma cerco calciatori funzionali. Fa male vedere Lozano per quanto è stato pagato e per come è forte andare in tribuna, così come per Lobotka. Bisogna lavorare e farsi trovare pronti. Spero che questi calciatori capiscano cosa voglio