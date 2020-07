Gattuso mai sconfitto nel ruolo di allenatore contro l’Udinese: il dato

Il tecnico Gennaro Gattuso ha già parlato con il Napoli alla vigilia della gara contro l’Udinese. Una sfida importante in quanto arriva dopo il doppio pari prima contro il Milan e poi contro il Bologna. Come riferisce il Corriere dello Sport, infatti, l’allenatore ha mandato un messaggio ai suoi: “Così non mi piace, non si fa!”. Poche ma semplici parole anche perchè Gattuso ha degli importanti precedenti contro la squadra friulana.

Gattuso, i precedenti con l’Udinese

Come riportato dalla Lega Serie A, all’interno delle statistiche e curiosità di questa giornata, Gennaro Gattuso non ha mai perso da allenatore contro i friulani, anzi. Nei precedenti ha messo a segno un successo e due pareggi. L’allenatore insegue quindi un nuovo successo che permetterebbe anche ai partenopei di tornare a vincere dopo due pareggi. Il terzo andrebbe ad eguagliare un precedente dato che appartiene ancora al Napoli di Benitez. Questi, nel 2014, ha collezionato tre pareggi consecutivi.

