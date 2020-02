Gattuso: “Mertens e Milik sia coppia che alternativa, ma abbiamo già intrapreso una strada”

Il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni su i due attaccanti Dries Mertens e Arkadiusz Milik

Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella conferenza stampa di presentazione del match contro la Sampdoria. Tra i vari temi trattati, il mister si è espresso anche sui due attaccanti Arkadiusz Milik e Dries Mertens:

Possono essere coppia o alternativa, dipende anche da come vogliamo giocare. In questo momento abbiamo optato per una strada e proseguiamo su quella. Mertens può fare prima-seconda punta ma anche l’esterno. Milik? Arek è un calciatore che ti dà una mano, ma non dobbiamo lasciarlo da solo contro quattro