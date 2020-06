Gattuso-Mertens, stretta di mano e patto per restare: il mister ha convinto Dries

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive:

“Tra Mertens e Gattuso, invece, c’è stato bisogno giusto di una stretta di mano e via. Il patto tra i due è il pezzo forte del Napoli, in questo momento. Tra i due c’è un feeling resistente, che tiene da sempre. È stata proprio l’insistenza dell’allenatore a convincere Dries a rinnovare per i prossimi due anni. Una scelta che ha generato nuovi entusiasmi nel giocatore. Mertens è un ragazzo felice, innamorato del proprio lavoro e ancor di più di Napoli e della sua gente”.

