Gattuso: “Milik sa come la pensiamo in società. Koulibaly? Ha un valore preciso”

Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli. ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara contro il Pescara. Di seguito le sue parole.

Gattuso: “Milik sa bene come la pensiamo in società”

Milik – Doveva rinnovare lo scorso anno, non lo ha fatto. Io e la società eravamo stati chiari, lui sa come la pensiamo. Ora abbiamo due attaccanti molto forti e per lui sarà dura.

Koulibaly – Un valore preciso, non ci sono dubbi. Se la società non ottiene i soldi che chiede non andrà via, ma sono storia molto diverse.

Llorente – Ho diverse scelte, tante. Ho preferito farlo lavorare al centro tecnico, non mi sembrava corretto farlo tenere in panchina per 5 minuti.

