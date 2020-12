Gattuso-Napoli, accordo raggiunto per il rinnovo! Cifre e dettagli

Rino Gattuso-Napoli: il matrimonio continua

Secondo La Gazzetta dello Sport, il tecnico calabrese e il club partenopeo hanno raggiungo un accordo fino a giugno 2023, senza alcuna clausola. Nelle ultime ore i legali del Napoli hanno inviato agli agenti di Gattuso il contratto così. È il documento definitivo dopo mesi di incontri: durata di due anni con un’opzione per un terzo, e l’adeguamento della parte economica. Infatti, Gattuso guadagnerà 2 milioni di euro a stagione e per lui ci sarà un bonus in caso di scudetto o di vittoria dell’Europa League. La firma materiale, probabilmente, arriverà la prossima settimana. L’aspetto più significativo è rappresentato dalla mancanza di clausole o penali all’interno del contratto. Gattuso è sempre stato molto chiaro sin dal primo incontro avuto con Aurelio De Laurentiis, e sembra essere stato accontentato. Ormai è questione di giorni: è atteso il solito tweet di De Laurentiis che ufficializzerà la firma.

