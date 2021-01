Gattuso nel post-gara: “Non ho nulla da rimproverare ai miei ragazzi. Rigore Insigne? Abbiamo perso tutti insieme, può succedere”

Il Napoli è uscito sconfitto dalla gara contro la Juventus, valida per la finale di Supercoppa italiana. È stata una partita brutta, bloccata soprattutto nel primo tempo e molto tattica, a tratti confusionaria. Pirlo è riuscito ad imbrigliare per bene la squadra di Gattuso, che è andata sempre in affanno sui raddoppi bianconeri sulle fasce. Poco lanciati Lozano e Petagna in profondità. Alla metà del primo tempo il Napoli ha provato a scuotersi, ma è stato un tentativo blando e durato poco: splendida la parata del portiere della Juventus su una giocata di Demme, che ha servito Lozano. Il colpo di testa del messicano è finito sui guantoni dello juventino. La Juventus non pervenuta dalle parti di Ospina. Il secondo tempo inizia invece in modo diverso: Pirlo cambia e inserisce Bernardeschi, e la sua vivacità mette in difficoltà il Napoli in più occasioni. Finché, dopo tanta pressione confusa, un calcio d’angolo ed un rimpallo mettono il pallone sui piedi di CR7 che non sbaglia. Al 78′ Insigne ha la chance di pareggiare i conti ma calcia fuori un rigore dagli 11 metri. Nei suoi 26 rigori in carriera questo è il quarto errore, di questi 4, tre sono arrivati contro la Juventus. Le sue lacrime dicono molto riguardo al suo attaccamento a questa squadra, ai tifosi, alla città, e a come senta il peso della fascia da Capitano del Napoli. Negli ultimi minuti poco altro: è ancora Lozano-Szczesny al 92′, con il polacco che si erge a Man of The Match. Il contropiede della Juventus è fulminante subito dopo, Cuadrado serve Morata che sigla il goal del finale 2-0. Nel post-partita è intervenuto Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli. Ecco le sue parole.

Gattuso nel post-partita: “Insigne? Abbiamo perso tutti insieme”

Cosa pensa della gara?

“Ringrazio i miei giocatori. Abbiamo giocato con un po’ di timore nel primo tempo, ma ci può stare il rigore sbagliato. Faccio grandi complimenti ai ragazzi, anche se potevamo fare qualcosa in più.

Cosa ha detto al capitano?

Sbagliare un rigore ci sta. Vediamo anche gli episodi avuti nel primo tempo con Lozano. Lorenzo non deve rammaricarsi di niente, abbiamo perso tutti insieme. Ora alziamo la testa e guardiamo avanti.

Potevate fare di più?

Coraggio? Penso che sia stata una partita a livello tattico molto complessa. Una partita a scacchi, ci siamo rispettati molto come squadre. Non è stata una gara tecnicamente perfetta, loro oggi hanno cambiato qualcosa, giocavano più in verticale. Si è deciso tutti sugli episodi.

Lo spirito è stato quello giusto?

In finale di Coppa Italia su per giù la partita è stata identica. Anzi, 7 mesi fa abbiamo sofferto di più. Non ricordo azioni pericolose della Juve oggi. Siamo stati sfortunati sul loro primo goal, ma io ho visto una squadra viva che ha fatto ciò che doveva. Si tratta della Juventus, vincono da tanti anni, non posso rimproverare nulla ai miei giocatori. Era una finale, qualche giocatore sente la gara più degli altri. E poi, non per fare polemica, il campo era non in ottime condizioni. Non si poteva palleggiare a modo nostro. Ma non voglio trovare alibi per la squadra.

