“Non dobbiamo pensare a quello che abbiamo fatto, con la Juve abbiamo giocato una grande partita ma ora bisogna dare continuità alle prestazioni e avere sempre lo stesso atteggiamento che abbiamo avuto con Lazio e Juve. Se pensiamo che possiamo giocare solo di fioretto sbagliamo tutto”. È il monito per i suoi di Rino Gattuso alla vigilia di Samp-Napoli, sfida in programma domani a Marassi. “Ranieri è un grande allenatore, un marpione, ho paura che me la può incartare – confessa alla vigilia il tecnico degli azzurri – Ma è una partita fondamentale e per la prima volta ho detto ai miei di vedere la classifica.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo GATTUSO “NON ABBIAMO RISOLTO TUTTI I PROBLEMI” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento