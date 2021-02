Gattuso non lascerà il Napoli nel breve periodo. De Laurentiis potrebbe offrirgli il contratto se… – Gds

Nel corso de “Ne parliamo il lunedì”, trasmissione in onda su Canale 8, è intervenuto il giornalista della Gazzetta dello Sport, esperto di mercato, Carlo Laudisa, che ha parlato della situazione di Gattuso in casa Napoli e del rapporto con De Laurentiis.

Il rapporto tra Gattuso e De Laurentiis

Queste le parole di Laudisa:

“La posizione di Gattuso non è semplice sicuramente. Però non escludo un clamoroso colpo di scena. Può succedere di tutto e a sorpresa Gattuso potrebbe addirittura rinnovare. De Laurentiis è in attesa dei prossimi risultati della squadra. Se il tecnico calabrese dovesse fare bene, il presidente si potrebbe fare avanti con il contratto. Rispetto i colleghi che dicono il contrario ma non penso che Gattuso sia sul punto di lasciare il Napoli, non nel breve periodo”.

