Gattuso: “Non posso rimproverare nulla ai miei ragazzi. Osimhen gioca ancora con una fasciatura. Primo goal? Errore banale, siamo inguaiati…”

Il Napoli ha perso contro un Genoa mediocre per 2-1. Questo il risultato maturato a Marassi, complici due clamorosi errori che hanno portato Goran Pandev a segnare un’insperata doppietta contro la propria ex squadra. Piazzamento pessimo quello di Maksimovic (ma anche di tutta la linea di centrocampo) sul secondo goal, che ha visto Czyborra tagliare due linee di pressing con un solo passaggio dal lato sinistro. Da lì in poi (ma in realtà anche prima) il Napoli ha dominato la gara, tirando molte volte in porta e creando alcune occasioni clamorose. Qualcosa continua a non funzionare: sembra che il Napoli abbia tutto contro. La mancanza di un’identità collettiva, la sfortuna, gli infortuni, le imprecisioni sotto porta. E proprio là dove mancava Koulibaly gli azzurri hanno pagato, due volte. Un segno del destino che il Napoli non voleva accettare. Per questo – e perché mancavano ancora 70′ – la squadra di Gattuso non ha mai smesso di provarci, arrivando ad accorciare le distanze con Politano negli ultimi minuti. Ma non basta: questa è sembrata una squadra nevrotica, individualista. Al termine della gara è intervenuto il tecnico Gennaro Gattuso ai microfoni di DAZN.

Gattuso: “Perse troppe gare in fotocopia. Sul primo goal…”

Sulla partita persa questa sera, poco da recriminare?

Oggi c’è poco da dire. Stessa gara di quella contro lo Spezia. Gli errori ci stanno, anche se li paghiamo tutti a caro prezzo. Ma stiamo lavorando poco, anche sulla costruzione. Non abbiamo tempo, giochiamo ogni tre giorni. Oggi vanno fatti i complimenti alla squadra, abbiamo fatto ciò che dovevamo fare. C’è rammarico perché abbiamo perso tante partite allo stesso modo

Problemi di personalità, continuità mentale o calendario?

“Questione di posture. Sul primo goal la postura di Maksimovic era sbagliata, abbiamo sbagliato un appoggio. Ma ci sta girando male, non siamo solo noi ad essere in difficoltà. Per come stiamo giocando e per come vorremmo giocare…avremmo bisogno di lavorare di più, questa è l’attenuante.

Nel primo tempo non sfondavate centralmente, perché?

Io dico che ho visto un’altra partita rispetto a te allora. Siamo arrivati diverse volte in area con Petagna, non posso rimproverare niente ai miei giocatori. Ci siamo fatti male da soli.

Tante occasioni, pochi goal. Ma manca un attaccante: con Osimhen quanto cambia questa quadra?

Noi stiamo facendo di tutto per recuperarlo, ha avuto molti problemi e ha ancora una fasciatura per giocare. Un po’ di luce l’abbiamo vista quando è entrato contro l’Atalanta, oggi gli abbiamo dato più di mezz’ora. Conosciamo le sue caratteristiche e sia lui che Petagna sono molto diversi. Ma Petagna anche è stato bravo oggi, anche se Victor ci dà più soluzioni.

Politano sembrava stare meglio di tutti gli altri, avete fatto bene sulla destra. Nuovo ruolo per lui?

Abbiamo lavorato bene di catena sulla destra anche con Di Lorenzo, non solo con Politano. Siamo stati molto bravi. In questo momento però è tutto difficile, anche l’altro giorno siamo stati costretti a schierare una difesa a 3. Si fa fatica a recuperare se si gioca così spesso, anche Zielinski non era in partita. Bisogna fare le scelte giuste, perché poi si rischia anche di perdere i giocatori per infortunio. Si rischia e non abbiamo abbastanza mezzale per giocare a 3 a centrocampo, perché Lobotka, Bakayoko e Demme sono tre vertici bassi.

Squadra molto corta il Napoli oggi

Sì, ma quest’anno abbiamo regalato tanto, abbiamo perso troppe partite in fotocopie. Facciamo molta fatica ma bisogna stare calmi, dobbiamo lavorare: mancano tante partite.

24 tiri a 2, ma quei 2 tiri sono stati due goal, errori in uscita?

Non proprio in uscita, se guardate il primo goal a livello di postura eravamo messi male, bastava aprirci di più. Era una situazione di facile lettura, con palla da dare al portiere. Invece siamo inguaiati, abbiamo fatto un errore banale.

Cosa la preoccupa di più di questa settimana?

Mi preoccupa che i numeri non mentono. Non è la prima partita in cui costruiamo tanto e perdiamo. E concediamo anche poco, questo mi preoccupa. Succede da troppo tempo questo e un allenatore non dovrebbe essere così preoccupato, ma solo rammaricato…

