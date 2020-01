Gattuso: “Non rinnego Ancelotti, giochiamo solo in modo diverso. Speriamo di chiudere per Lobotka”

Seconda vittoria per il tecnico Gattuso da quando Aurelio De Laurentiis gli ha affidato la panchina del Napoli. I partenopei hanno superato per 2-0 gli avversari del Perugia nel match valido per gli ottavi di Coppa Italia ed ora attendono il responso di Lazio Cremonese.

Le parole del tecnico

L’allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso, è intervenuto ai microfoni di Rai 2 al termine del match di Coppa Italia contro il Perugia. Chiosa anche sulle ultime polemiche dopo le dichiarazioni rilasciate sul tecnico Ancelotti nei match precedenti. Prima opinione sull’attaccante Demme e suggerimento sul mercato dei partenopei:

“Abbiamo fatto una buona partita soprattutto nel primo tempo. Chi sta giocando sta dando il massimo ma non basta. Dobbiamo migliorare. Lozano ha fatto bene ma gli serve continuità come Elmas. Nel secondo tempo siamo calati e resta da rivedere qualcosa. Calo? In questi giorni ci sono state tante polemiche. Ancelotti è stato un padre calcistico. Ho sentito dire che rinnego quanto fatto da lui ma semplicemente stiamo cambiando modo di giocare. E’ questione di rispetto per chi lavora. Dobbiamo avere la correttezza giusta. Demme? E’ stato capitano del Lipsia per tanti anni ed è un giocatore che conosce il calcio, palleggiatore. Oggi salava troppo in avanti ed ha lasciato buchi davanti alla difesa. Dobbiamo migliorare queste cose ma, messo in condizione, può fare tanto. Futuro? Speriamo di prendere Lobotka. Adesso dobbiamo solo migliorare e la squadra si deve ritrovare. Dobbiamo pensare a palleggiare, non regalare uomini e dobbiamo tornare a pensare. Juventus e Fiorentina al San Paolo? Mi aspetto di migliorare sotto tutti gli aspetti e dare continuità al nostro gioco. Adesso facciamo 45′ bene e poi ci mettiamo in difficoltà da soli”.

