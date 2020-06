Gattuso, pioggia di 7 in pagella: quinta vittoria consecutiva. Non accadeva dai tempi di Sarri

Il tecnico del Napoli, Rino Gattuso, è stato premiato dai quotidiani con una pioggia di 7 in pagella per la partita vinta contro la SPAL. L’allenatore calabrese ha vinto la quinta partita consecutiva in campionato con gli azzurri (clicca qui per la sua conferenza post partita).

Gattuso, le pagelle

Gazzetta dello Sport 7 – Gestisce bene i suoi uomini. Interessanti certe trame. Chi entra dà sempre il massimo. Meglio di così?

Corriere dello Sport 7 – Il nono risultato utile consecutivo cambiando il Napoli (sette) e poi intervenendo ancora, per capire gli uomini, per offrirgli una possibilità. E stavolta, potendo, anche tanto palleggio.

Tuttosport 7 – Cinque vittorie consecutive, non accadeva dai tempi di Sarri. Con Atalanta e Roma all’orizzonte, questa era la gara in cui poteva dare fondo alle rotazioni e tutti hanno risposto presente.

Il Mattino 6,5 – Far capire a tutti che questo non è un campionato ancora al capolinea, è una grande virtù, che dubbio c’è. Non riesce a farsi ingabbiare dalla tattica di Di Biagio che era venuto al San Paolo con il compito di portare a casa il punto. Alterna tutti senza far mai calare la qualità della prestazione, domina col 60 per cento del possesso. Il Napoli gioca e impone il ritmo. La sbadataggine sul gol di Petagna costringe a una umana riflessione.

