Gattuso prepara Napoli-Juventus: il tecnico ha studiato i bianconeri e chiesto tre cose alla squadra

Mancano ormai pochi giorni all’attesissima sfida tra il Napoli di Gattuso e Juventus di Sarri. Un match fondamentale per proseguire sulla scia dell’entusiasmo della sfida contro la Lazio, e inoltre rappresenta da sempre un match di prestigio per le due squadre.

Entrambe le formazioni sono reduci dalla qualificazione alle semifinali di Coppa Italia, ma Gattuso ha predicato calma ai suoi. Come racconta Il Mattino, ieri il tecnico è rimasto al Centro Tecnico di Castel Volturno in compagnia dei suoi collaboratori per rivedere le ultime sfide della Juventus fuori casa. Il fattore campo, infatti, sarà determinante non solo per l’atteggiamento del Napoli, ma anche per come i bianconeri si approcceranno all’incontro.

L’entusiasmo del Napoli di Gattuso

Gattuso si è poi rivolto anche ai suoi. La gara di Coppa Italia ha avuto come risultato un’elevata carica di entusiasmo “ed è chiaro, da quel poco che ha detto alla sua squadra ieri, che Rino deve aver tratto indicazioni molto positive dalla gara di martedì, perché la sua vigilia è un inno all’ottimismo. Ripeterà, ancora, alla squadra che per battere la Juventus non serve un miracolo ma una prestazione fatta di grinta, determinazione e rabbia. C’è una parola a cui è affezionato in maniera particolare in queste ore: “Veleno».”