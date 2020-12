Gattuso, problemi all’occhio: non parla. Il vice: “Un brutto Napoli”

Il tecnico soffre di una fastidiosa miastenia oculare. Intanto Lozano, uscito a braccia per una botta alla caviglia sinistra, è stato accompagnato a Villa Stuart per accertamenti

