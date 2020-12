Gattuso “Qualità non basta, Insigne sia meno musone”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Il mio Napoli è una squadra forte tecnicamente, ma non può permettersi di non mettere il veleno in ogni gara, la qualità non ti fa vincere le partite, almeno non tutte, serve una grande testa, una grande voglia, un obiettivo unico, giocare sempre insieme nel bene e nel male, non possiamo fare a meno di tutto questo”. Così Rino Gattuso, ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia del match di Europa League in programma domani in casa dell’Az. La squadra è reduce dal netto successo cotnro la Roma (4-0), ma il tecnico azzurro non vuole cali di tensione e minimizza sulle questioni tattiche.

