Gattuso recupera pezzi: Politano non preoccupa e Demme in ripresa. Le condizioni – SKY

“Il primo obiettivo è quello di recuperare i giocatori” – queste le parole di Gennaro Gattuso nel post partita di Granada-Napoli e in effetti il mister è alle presente con tantissime assenze ma ora può iniziare a sorridere un po’ perché arrivano notizie confortanti su Matteo Politano e Diego Demme.

Politano non preoccupa, Demme in ripresa: le condizioni

Gennaro Gattuso inizia a rivedere la luce. Di quest’oggi infatti la buona notizia delle negatività al Covid-19 di Kalidou Koulibaly e Faouzi Ghoulam. A questi due recuperi si aggiungono notizie confortanti su altri due giocatori: Matteo Politano e Diego Demme.

Stando a quanto riportato da Sky Sport, le condizioni dell’esterno offensivo non preoccupano. Nonostante l’uscita anzitempo da Granada-Napoli – per un problema fisico – l’ex Inter non ha rimediato un infortunato, seppur è affaticato visti gli straordinari a cui tutti i giocatori partenopei sono ultimamente chiamati vista la penuria di calciatori. L’attaccante dunque potrà essere regolarmente arruolato per Atalanta-Napoli di domenica.

Per quanto riguarda invece Diego Demme, il centrocampista è in totale ripresa. Il giocatore è alle prese con un problema muscolare alla coscia ma sta recuperando vistosamente. L’ex Lipsia infatti potrebbe addirittura essere presente contro i bergamaschi, magari a gara in corso.

