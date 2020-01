Gennaro Gattuso ha ricevuto oggi pomeriggio il Tapiro d’Oro dall’inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli. Appuntamento all’esterno del centro sportivo di Castel Volturno con l’allenatore del Napoli, in crisi di risultati e squadra undicesima in classifica. Le sconfitte con Inter e Lazio sono clamorose per i gol subìti dagli azzurri: errori individuali quasi da non credere. L’ultimo in ordine di tempo è stato l’errore di Ospina, che ha fallito il dribbling in area su Ciro Immobile.

Napoli, Gattuso riceve il Tapiro d’Oro

“La colpa è mia, hli ho chiesto io di giocare così. Arriveranno momenti migliori sicuramente. E’ tanti anni che il Napoli va bene, non solo l’anno scorso. Nel momento negativo bisogna stringere i denti e lavorare. Bisogna lavorare e stare tranquilli, i risultati verranno”.

Staffelli allora lo ha incalzato con una battuta: “Non è che la società ha sbagliato Gennaro? Forse era meglio prendere il Santo…”. Pronta la replica di Gattuso: “Bisogna andarci in visita tutti assieme, stiamo facendo degli errori e prendiamo dei gol assurdi. Mi trovo molto bene a Napoli, si lavora. Questa è una squadra forte ma che sta attraversando un momento negativo. Il Tapiro porta bene? Speriamo”.

The post Gattuso riceve il Tapiro d’Oro: “Dobbiamo andare tutti da San Gennaro” | VIDEO appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento