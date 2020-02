Gattuso riflette: Di Lorenzo torna centrale? Le ultime

Giovanni Di Lorenzo centrale nel progetto Napoli. Sia chiaro, non centrale difensivo. O forse sì. Infatti l’ex Empoli è tornato a dominare sulla fascia destra: ora Gattuso ha una freccia in più da utilizzare, ma a Cagliari potrebbe rimischiare le carte…

Di Lorenzo torna centrale?

Di Lorenzo nuovamente centrale al fianco di Manolas, con Hysaj e Mario Rui sugli esterni. L’idea è questa, a meno che il serbo non mostri di aver pienamente recuperato dalla doppia fatica con il Lecce e l’Inter.

Il Mattino ha evidenziato che Koulibaly non sta al meglio e Maksimovic sta recuperando dalla gara di Coppa Italia. Gennaro Gattuso potrebbe schierare nuovamente Di Lorenzo centrale al fianco di Manolas. Male non ha fatto contro la Juventus e la Lazio: in questo momento gli dà garanzie. Ma tutto potrebbe cambiare: se Maksimovic dovesse sentirsi al meglio allora l’ex Empoli tornerebbe sulla fascia.

