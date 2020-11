Gattuso rinnoverà entro 48 ore: i dettagli – RAI

Il giornalista ed esperto di mercato, Ciro Venerato, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli alcuni importanti aggiornamenti in merito al rinnovo di Gennaro Gattuso.

Gattuso, rinnovo entro un paio di giorni. Le ultime

Secondo quanto riportato dall’esperto collega, Gennaro Gattuso resterà sicuramente al Napoli ancora nelle prossime stagioni. L’annuncio dovrebbe arrivare prima di Natale, ma non è escluso possa arrivare già questa settimana, prima della trasferta di Crotone. La parte tecnica del rinnovo, da parte della Filmauro, è stata ultimata. Entro 48 ore il contratto sarà bello pronto e inviato ai legali di Gattuso, che dunque potrebbe firmare entro un paio di giorni. L’accordo è un biennale, che quindi porterà l’ex tecnico del Milan a legarsi in azzurro per altri due anni.

